Bilgi Üniversitesi: Saldırganlar arasında okul öğrencileri de var, altı kişi gözaltında

Bilgi Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açılan standa yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını ve saldırganlar arasında okul öğrencilerinin de bulunduğunu açıkladı.

Üniversitenin Santral Kampusü’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Okuldan yapılan açıklamada, kampuse 15-20 kişilik bir grubun izinsiz girdiği ve güvenlik güçlerinin olaya ‘anında müdahale’ ettiği belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Çıkan arbede sırasında maalesef bir öğrencimiz hafif yaralanmış, bazı öğrencilerimiz ve güvenlik personelimiz darp edilmiştir. Konu derhal emniyet güçlerine iletilmiş ve kampüsümüze intikal etmelerinin ardından tespit edilip yakalanan altı saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Saldırı sırasında kaydedilen bütün kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve diğer deliller de emniyet güçlerine verilmiştir. Üniversitemiz tüm saldırganlar hakkında savcılığa ilgili başvuruyu yapmak üzere gerekli süreci başlatmış olup, saldırganlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri hakkında ayrıca disiplin soruşturması açmıştır.”

Saldırıda yaralanan öğrenci İrem Esmer, saldırganların kendisine tekme attığını ve öğrenci olmadıklarını söylemişti.