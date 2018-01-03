‘Bilgi transferi’ başladı: Avrupa’da 1,5 milyon Türk sosyal yardımı kaybedebilir

Türkiye’nin imzaladığı ve yeni yıl itibariyle yürürlüğe giren ‘Otomatik Bilgi Transferi’ nedeniyle Avrupa’da 1,5 milyon Türk’ün sosyal yardımlarını kaybetme riski var.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Türkiye, AGİT üyesi ülkelerle 2016’da bilgi transferi anlaşması imzaladı.

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Anlaşma 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girdi. Buna göre sosyal yardım alan Türklerin Türkiye’de malvarlığı olup olmadığına bakılacak. Malvarlığı olanların sosyal yardımı kesilebilecek.

Yalnızca Almanya’da 1 milyon Türk sosyal yardım alıyor. Malvarlığı belirlenenlerden, ödenen sosyal yardımların faiziyle geri istenebileceği de belirtildi.

Almanya’da yaşayan 50 yaş ve üstü Türklerin yüzde 70’i, gençlerin ise yüzde 30’u işsiz olduğu için sosyal yardım alıyor.

Anlaşmaya göre Türkiye’de miras yoluyla dahi olsa mal varlığı bulunanlar bunları bulundukları ülkede beyan etmek durumunda kalacak.

Anlaşmayla üye bir ülke, kendisinden istenmesi durumunda vatandaşlarının banka bilgilerini diğer üye ülkelere vermek zorunda.

Etkisi ne olacak?

Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler, Almanya’da yaşayan Türklerin çoğunun anlaşmadan haberdar olmadığını, haberi olanların da Türkiye’nin bu bilgileri vermeyeceğine inandığını söyledi.

Almanya’da mali müşavirlik yapan Inal Unternehmens- & Steuerberatung’un sahibi Süreyya İnal, anlaşmanın Türklere etkisini şu sözlerle anlattı: “Bu anlaşma muhtaç olanı vuracak. Çoğunun gelir seviyeleri düşük. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanacak. İnsanlar yüklü avukatlık ücretleri vermek zorunda kalacak. TC kimlik numarasıyla kimin üzerine neler kayıtlı bunlar ortaya çıkacak. Özellikle veraset konularında insanlar hem Türkiye’de hem Almanya’da vergi vermek durumunda kalacak.”

Güler, mal varlığını beyan etmeyenlerin vergi kaçırmak suçundan ceza alabileceğini de belirterek “Cezai sorumluluktan dolayı hapis cezası uygulanabilir” dedi.