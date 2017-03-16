Bilgi rektör vekilinden Nazlıaka’ya yalanlama: ‘Baskı altında olduğum’ terimini kullanmadım

İstanbul Bilgi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, okulda bugün gerçekleşecek konuşması iptal edilen bağımsız vekil Aylin Nazlıaka’yı yalanladı: “Hiçbir biçimde ‘baskı altında olduğum’ terimini kullanmadım.”

Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenlediği ‘Kadına şiddete hayır’ etkinliğine bugün konuşmacı olarak katılacağı duyurulan Nazlıaka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilgi Üniversitesi’nde gençlerle buluşmamızı engellemek istediler. Rektör beni aradı; çok baskı altındayım deyip özür diledi” demişti.

Rektör vekili Yazgan’dan yapılan yazılı açıklamada, Nazlıaka’nın konuşacağı etkinlikle ilgili gerekli izin prosedürlerinin işletilmediğini ve ilgili birimlere başvurulmadığının tespit edildiği belirtildi.

‘Olağan bir kulüp toplantısı olarak belirtildi’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Girişimin Sayın Nazlıaka’nın katılacağı bir toplantı olarak bildirilmediği, olağan bir öğrenci kulübü toplantısı olarak belirtildiğini gördük. Üniversite iç yönetmeliklerine uygun şekilde başvurusu yapılmayan hiçbir etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. Sayın milletvekiline, bilgimiz dışında öğrencilerimiz tarafından toplantıya izin verildiği aktarılmıştır. Bu gelişmeler üzerine kendisini telefonla aradım. Aramamın nedeni, Sayın Nazlıaka’yı ve üniversitemizi zor durumda bırakan bu gelişmeden dolayı özür dilemekti. Bu konuşma sırasında hiçbir biçimde ‘baskı altında olduğum’ terimini kullanmadım. Kendisine yalnızca güvenlik hususundaki hassasiyet ve endişelerimi aktardım. Kendisini her zaman rektörlük olarak kampüsümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı da belirttim.”

Yazgan sözlerini, üniversitenin ‘farklı görüşlere kapılarını açmaktan çekinmediğini’ söyleyerek bitirdi.