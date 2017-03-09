Bilgi öğrencilerinden, ‘Güvenlik önlemlerini aldık’ diyen rektör vekiline: Yuh!

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, dünkü ‘tekbirli saldırı’yı değerlendirirken “Biz güvenlik önlemlerini aldık” diyen Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan’a da tepki gösterdi: “Yuh!”

Üniversitenin Santral Kampusü’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlatmıştı: “Tekbir getirerek saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi.”

Bilgi Üniversitesi Akademisyenleri de yaptıkları açıklamada rektörlükten olayda payı bulunan idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Rektörlük binası önünde basın açıklaması

Saldırıyla ilgili üniversite yönetimini suçlayan öğrenciler, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde rektörlük binası önünde basın açıklaması yaptı.

İletişim Fakültesi öğrencisi Rabia Demiroğlu’nun okuduğu açıklamada şöyle dendi: “Tekbir getirerek ellerinde bıçaklarla bize saldıran erkek grubuna karşı öz savunma yaptık. Dün yaşanan olayın ayak seslerini 2 yıldır duyuyoruz. Üniversite yönetimi bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu tehditlere göz yummuştur.” E

Eyleme, öğrencilere destek vermek amacıyla CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de katıldı.

Rektör vekilinin bilgisi yokmuş

Basın açıklamasının ardından öğrenciler, üniversitenin Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan’ın rektörlük binası önüne gelmesini istedi. Öğrenciler, yanlarına gelen Yazgan’a daha önce de okulda benzer olaylar yaşandığını ve bu olaylarla ilgili üniversite yönetiminin işlem yapıp yapmadığını sordu.

Yazgan ise söz konusu olaylar hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Dün yaşanan saldırının neden önlenemediğini soran öğrencilere Yazgan şu cevabı verdi: “1 Mart itibariyle biz güvenlik önlemlerini almış bulunmaktayız. Biz güvenlik önlemlerini aldık.”

Öğrenciler, bu açıklamayı yaptıktan sonra ayrılan Yazgan’a yuhalayarak tepki gösterdi.