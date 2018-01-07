Bilgen ‘isim tartışmaları’na sert çıktı: HDP’de klavye militanları karar almaz

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, eş genel başkan Selahattin Demirtaş’tan boşalan koltuk için kendisini adının öne çıktığı haberlerine tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Van’daki bir etkinlikte konuşan Bilgen, HDP’nin ‘cezaevi kapılarında büyüyen gençlerin, kadınların ve çocukların partisi’ olduğunu söyledi.

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Böyle bir partinin cezaevlerindeki eş başkanları, vekilleri, belediye başkanlarını ya da üyeleri unutmayacağını herkesin bildiğini aktaran HDP’li sözcü, sözü hakkında çıkan haberlere getirdi.

Çeşitli yayınlarda eş başkanlığı bıraktığını açıklayan tutuklu HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın yerine Bilgen’in gelebileceğine dair haberler çıkmıştı.

Bilgen isim tartışmaları hakkında şunları söyledi: “Birileri bizim tam da bu kongreye giderken planladığımız, hedeflediğimiz politik tartışmaları yapmayalım diye bu süreci nasıl göğüsleyeceğimize dair siyasi netliği birlikte oluşturmayalım diye, örgütsel eksikliklerimizle yüzleşip onları nasıl birlikte yenebileceğimize odaklanmayalım diye, sadece düzen partileri gibi isim tartıştırmaya çalışıyorlar. HDP’de siyasetin böyle yapılmadığını, HDP’de kararların klavye militanları tarafından alınmadığını HDP’de ancak emeği geçenlerin ancak bedel ödeyenlerin karar verdiğini bildiklerini tahmin ediyoruz.”

Bilgen daha sonra ‘klavye militanları’ sözüne Twitter hesabından açıklık getirdi.