‘BİLFEN’e verilecek’ iddiası: Çamlıca’da SİT alanında kalan bölge imara açıldı

Çamlıca’daki ‘doğal ve kentsel SİT alanında’ kalan günübirlik tesis alanı imara açıldı. CHP’li vekiller, alanın BİLFEN kolejine verileceğine dair iddialar olduğunu söyledi.

BirGün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar’ın Çamlıca mahallesindeki 3 bin 66 metrekarelik alanı ‘özel eğitim alanı’na çevirdi. Plan değişikliği 19 Temmuz’da askıya çıkarıldı.

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Doğal ve kentsel SİT alanında bulunan yerin 2 bin 744 metrekarelik kısmı, kayıtlarda günü birlik tesis alanı olarak yer alıyor.

İBB ve Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nezih Küçükerden, Çamlıca tepesi yamaçlarında bulunan alanın BİLFEN grubuna verileceğine dair iddialar olduğunu aktardı.

Küçükerden, şunları kaydetti: “Çamlıca hepimizin gözbebeği. Burayı korumak hepimizin görevi. Siz koruma amaçlı planlarda birtakım artışlar getiremezsiniz. Bunu getirdiğinizde onun koruma amacı ortadan kalkar. Dolayısıyla bu yapılan işin bir doğruluğu yok.”

Sele gönderme

İBB’nin eski CHP’li meclis üyesi İbrahim Doğan, kentin planlarının bütünlük içerisinde bir kez yapılması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: “Buna göre donatı alanları, korunması gereken kültür varlıkları, SİT alanları ve doğal çevre gibi tüm faktörler, yeşil alanlar, resmi kurum alanları öngörülerek plan bilimsel çerçevede katılımcı bir anlayışla hazırlanır. Plan yapılırken kamu yararı esas alınır. Bir kentin planı o kentin anayasası sayılır. Eğer buna uyulmazsa kent planları bilimsel özelliklerini yitirir. Ve böylece çarpık kentleşme ile birlikte donatı alanlarını yok eden ranta yönelik planların önü alınamaz. Çok acıdır ki bu anlayışın öncülüğünü çevreyi ve kenti koruma görevi üstlenmiş kurum yapıyor.”

Doğan, geçen günlerde kenti etkisine alan sele de gönderme yaparak belediyeyi eleştirdi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un neresinde yeşil alan, donatı alanı varsa imara açıyor. Dolayısı ile kentin her tarafı betonlaştırılıyor. Tabii kî böylesi bir kentte yağmur yağınca ortalık harabeye dönüşür. Çünkü bu siyasi anlayış ranta hizmet ederek felakete davetiye çıkarıyor.”