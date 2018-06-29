Biletix hacklendi: Müşterilerden şifrelerini değiştirmeleri istendi

Çevrimiçi bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix sistemine kötü amaçlı yazılım sızdığını duyurdu. Şirket üyelerinden şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Biletix’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şirketin 2006’da tüm hisselerini sattığı ABD’li biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu belirtti. Şirket, kendilerine dış kaynaklı hizmet sunan Inbenta Technologies’in sağladığı ve müşteri destek hizmetleri için kullandığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiğini duyurdu.

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Açıklamaya göre kötü amaçlı yazılım, tespit edildiği anda Inbenta’nın söz konusu ürünü Ticketmaster’ın tüm web sitelerinden anında kaldırıldı. Ancak bu önlem bazı müşterilerin etkilenmesini engelleyemedi. Zira, İspanya merkezli yapay zeka firması Inbenta’nın bu ürünü, tüm Ticketmaster International web sitelerinde kullanılıyordu.

Yakın zamanda gerçekleşen veri güvenliği olayı hakkında konuya özel web sitesi hazırladık.

Lütfen tıklayın –> https://t.co/9O5foxWDz3 — Biletix (@Biletix) 27 Haziran 2018

Biletix’in açıklamasında şöyle dendi: “Bazı müşterilerimizin kişisel verilerine ve ödeme bilgilerine tanımlanamamış üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmiş olabilir. Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olmanız sebebiyle size bu e-postayı gönderiyoruz. Sizin bilgilerinize erişildiğine dair elimizde herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, azami tedbiri almak adına sizi bilgilendiriyoruz. Adli ve güvenlik uzmanı ekiplerimiz bu olayın sebeplerini araştırmak üzere durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ilgili makamlar, kredi kartı kuruluşları ve bankalar ile çalışmaya devam ediyoruz.”

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Açıklamaya göre durumdan Ticketmaster’ın global müşterilerinin yüzde 5’inden daha azı etkilendi.