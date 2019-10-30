Bileti olmadığı için trenden ‘atılan’ Mısırlı genç hayatını kaybetti

Mısır’da, Muhammed İd bileti olmadığı için hareket eden trenden ‘atıldı’. Yanındaki bir arkadaşıyla trenden atlamak zorunda kalan İd hayatını kaybetti. Kondüktör ve bir demiryolu yetkilisi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yerel medya, İd ve arkadaşının fiyatı 70 Mısır sterlini (25 lira) olan biletin parasını ödeyemediklerini, kondüktörün ikiliyi hareket eden trenden atlamaya zorladığını yazdı. Trendeki yolcuların ikilinin atlamaya zorlandığı anların videolarını paylaştığı belirtildi.

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Kondüktör, polisteki sorgusunda, “Ben bir şey yapmadım; onlar atladı. Paraları olmadığı için kapıyı açıp atladılar” dedi.

Yaşananlar, sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda kişi Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el Vezir’i istifaya çağırdı. Vezir, İd’in ailesine ve onunla atlayıp yaralanan arkadaşı Ahmet Muhammed’e destek verileceğini açıkladı.

Genç adamın ölümünün ardından, ‘bilet şehidi’ hashtag’i Twitter’da 24 bin kez kullanıldı.