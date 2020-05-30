Bilet sitesi CEO’su: ‘Normalleşme’ satışlarıyla geçen yılın yüzde 50’sine ulaştık

Seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağının duyurulmasıyla nisan ayında durma noktasında olan bilet satışları kısmen arttı. Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik açıklamadan sonra perşembe ve cuma günlerinde satılan biletlerle geçen yılın aynı döneminin yüzde 50’sine ulaşıldığını dile getirdi.

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Birçok alanda olduğu gibi turizm ve seyahat sektörlerinde de ‘normalleşme’ görüldüğünü belirten Çelik şöyle konuştu: “Nisan ayı sektörde sıfırken mayısta geçen yılın yüzde 10’nu gördük. Kabine toplantısı sonrası ise İstanbul’dan Antalya’ya, Mardin’den Ankara’ya kadar Türkiye’nin her yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otobüsler de olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar içinde bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışı Kurban Bayramı’nın etkisini de göz önünde bulundurarak temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz.”

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Seyahat etmek isteyenlerin Sağlık Bakanlığı’ndan HES kodu alması gerektiğini hatırlatan Çelik şöyle devam etti: “Bu kod iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığı’nca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecektir. Otobüsler içinde gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu süreçte hem firmaların hem de kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorluk çekmediğini gözlemledik. Aynı zamanda otobüs firmaları da araçlarında mesafeli koltuk, dezenfektasyon, personele maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı.”