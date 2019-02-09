Bilet bulamayanlar Doğu Ekspresi’ni şikayet etti: Bazılarına önceden haber gidiyor

‘Doğu Ekspresi’ne bilet temin edemeyen vatandaşlar, bilet satış saatinin bazı vatandaşlara önceden haber verildiği, bu şekilde diğer kişilerin mağdur edildiği yönünde şikayette bulundu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, ‘Doğu Ekspresi’ biletlerinin satışı, ‘kamuya açıklık ilkesi’nin ihlal edildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet konusu oldu.

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Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara-Kars arasında sefer yapan ve ‘Doğu Ekspresi’ olarak bilinen seferler, biletlerin temin edilemediği iddiasıyla vatandaşlar tarafından şikayet edildi.

Başvurularda vatandaşlar, Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Devlet Demiryolları’na bu konuda taleplerini ilettiklerini belirten bazı vatandaşlar ise kurum tarafından “Bütün bilgiler internet sitemizde” cevabıyla karşılaştıklarını ifade etti.

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Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen şikayet başvurularında, Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu, ancak biletlerin satış saatlerinin verilmediği belirtildi.

Şikayetçi vatandaşlar, Devlet Demiryolları’nın, bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak ‘kamuya açıklık ilkesi’ni ihlal ettiğini savundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikayette bulunan bazı vatandaşlar ise kurumun, bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiğini, haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade etti.

Vatandaşlar, bilet satış tarihi ve saatinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını talep ederken şikayetin kamu denetçisi tarafından incelemeye alındığı belirtildi.