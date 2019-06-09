Bilecik’te orman yangını

Ordu/Giresun havaalanında VIP salonuna alınmayan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ailesi ve beraberindeki CHP heyetinin olay sırasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde İmamoğlu’nun krizi yatıştırmak için CHP milletvekili Seyit Torun’a “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği ve daha sonra VIP salonu kapısına yönelerek polislerle konuştuğu, onlara “Allaha emanet olun” diyerek ayrıldığı, net olarak duyuluyor.