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Yaramazlara biraz batar!

Bilecik’te orman yangını

Bilecik’te, Osmaneli yolundaki ormanlıkta çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA

Osmaneli ilçesi yolu üzerindeki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü, ekiplerin hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.

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