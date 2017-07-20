Bild: Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel ile iki eski generalin takasını istedi

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in Almanya’ya iltica eden iki eski generalle takas edilmesi teklifini yaptığını öne sürdü.

‘Ankara, tutuklu Almanları rehine olarak kullanıyor’

Deutsche Welle’de yer alan habere göre bilgiyi Alman diplomatik kaynaklarına dayandıran gazete, Türk hükümetinin tutuklu Alman vatandaşlarını rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin’de hakim olduğunu belirtti.

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Kaynaklar, Ankara’nın bu şekilde darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica eden Türk vatandaşlarının iadesini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Almanya hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel’in serbest bırakılması karşılığında Türkiye’den kaçan iki eski generalin iade edilmesini önerdi” denirken, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın böyle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yanıtı verdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Yücel, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yücel için ‘terörist’, ‘Alman ajanı’ ve ‘ajan terörist’ ifadelerini kullanmış, Almanya’ya iadesi için, “Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla” demişti.