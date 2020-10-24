Bilanço: 2020’de 1 milyon litre sahte ve kaçak içki bulundu

İçişleri Bakanlığı, bu yıl sahte ve kaçak içki imalatına yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Sahte içki ölümleri sonrası soruşturmalarda gözaltına alınan 100 kişiden 40’ı tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre emniyet birimleri bu yıl içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 bin 430 operasyon yaptı.

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Operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki bulundu, 142 kaçak imalathane tespit edildi. 3 bin 547 şüpheliye de işlem yapıldı.

Depolarda arama

İstanbul, İzmir ve Mersin’deki ölümlerin ardından 12-13 Ekim tarihlerinde İzmir ve İstanbul’da depo baskınları yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, iki kentteki dört adreste 6 bin 585 litre etil/metil alkol ve dört damıtma kazanı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, yurt çapında da 3 bin 98 işyeri denetlendi.

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20 günde 160 ton

Ayrıca, ilk ölümün görüldüğü 5 Ekim’den 23 Ekim’e kadar geçen sürede operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte/kaçak alkollü içki bulundu.

Bakanlık, ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiğini tespit etti.

Sahte içki nedeniyle son 15 günde, düne kadar 10 kentte 71 işi hayatını kaybetmişti. İlk ölümler ekim ayının başında İzmir ve Kırıkkale’de görülmüştü.