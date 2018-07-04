Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki vakıf talipti: Zonguldak halkı arazi için eylem kararı aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), gözünü Zonguldak’ın cennet köşesine dikince halk da isyan bayrağını çekti. Bir komite kuran mahalleli, eylem kararı aldı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA, Zonguldak’ın cennet köşelerinden, SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki bir araziye talip oldu.

Reklam

TÜGVA’nın Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yaptığı başvurunun karara bağlanması seçimlerden önce kamuoyunun tepkisini çekmemek için 24 Haziran sonrasına ertelendi.

Vakıf, kentin en merkezi bölgesine sosyal tesisler yapmak istiyor.

Reklam

Fener Mahallesi sakinleri, Erdoğan’ın yönetimindeki vakfın araziye talip olması üzerine karşı eylem kararı aldı. Mahalle sakinleri bugün #TürkiyeZonguldakınFenerineSahipÇık sloganıyla kampanya başlatıyor.

Mahalle sakinleri ayrıca, gelecek günlerde de sivil toplum kuruluşları ve siyasilerin desteğiyle Fener’de büyük bir halk buluşması gerçekleştirecek.

24 Haziran’daki seçimlerde CHP’den Zonguldak milletvekili seçilen ve aynı zamanda Fener’de yaşayan Deniz Yavuzyılmaz, vakfın mahallelerine yapmak istediği sosyal tesis için şunları söyledi: “TTK genel müdürü Kazım Eroğlu ile görüştüm. TÜGVA’nın başvurusunu doğruladı ancak talep henüz değerlendirilmemiş. Bir derneğe ya da vakıfa verilecekse bu arazi, ‘Sakatlar Derneği’ ya da ‘Şehit Madenci Aileleri Derneği’ gibi kamu yararını gözeten ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren kurumlara verilmesini istiyoruz. Fener Mahallesi sakinleri Zonguldaklı’nın hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan gözbebeği mahallenin talan edilmesine izin vermemekte kararlı gözüküyor.”