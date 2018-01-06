Bilal Erdoğan’ın ‘korkusu’: Girdiğimiz sarmal beden eğitimi dersini kaldıracak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum” diye konuştu.

Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi.

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‘Formatör öğretmen’ olmaya hak kazanan öğretmenler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Erdoğan da vakfın mütevelli heyeti üyesi olarak törende yerini aldı.

Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada, “Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir” dedi.

Bilal Erdoğan ise, “Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum” diye konuştu.