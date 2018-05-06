Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bilal Erdoğan’dan al haberi: Seçimin hep birinci turda biteceğini sanmayalım

Share116
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 116

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım” dedi.

Güncel konular hakkında değerlendirmede bulunan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’de yüzde 51’lik uzlaşmanın zorunlu hale geleceğini belirterek “Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım. Gün gelecek ikinci turlarda ülkenin cumhurbaşkanı belirlenecek. Özellikle o zaman uzlaşma gerekecek” diye konuştu.

Reklam

Gelişmiş ülkelerde iktidar partilerinin yüzde 30-35 oy oranlarıyla başa geldiklerini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki iktidarın meşruiyetini sorgulamaya kalkan aymazlara ahmaklara bunu söylemek lazım. Ve yeni sistemde de yüzde 51 gerekecek. Yüzde 51 çok partili sistemlerde ciddi bir uzlaşmadır.”

Erdoğan, HDP’nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyen CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi de eleştirdi: “Maalesef bu ülkenin değerleriyle kavgalı birisini aday yaptılar. İşte Demirtaş’ın özgürlüğünden bahseden, hiçbir hayatta başarısı olmayan, ekonomiden falan zerre kadar anlamayan biri oldu. Böyle bir muhalefetle de baş başa olduğumuz için de ben ayrıca çok üzgünüm. Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür. Yavaş yavaş mesela, cumayı kılarken CHP’liler dışarıda beklemiş falan, böyle bir halkının değerleriyle barışma görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işte bu sistemin getirdikleri. Sen milletin bayram namazını dahi iştirak edemeyen bir zihniyetle bu ülkenin değerleriyle buluşamazsın be kardeşim. Bazen dincilik, gericilik, yobazlık diyorlar ama artık cuma namazı kılmak bu milletin geleneği. Cuma kılmak ne dincilik, ne gericilik.” 

Reklam
Share116
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 116

SON HABERLER

Tutuklu Boğaziçili öğrenciden mektup: Benden pişmanlık işitmeyeceksiniz

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin operasyonu için lokum dağıtanları protesto etmelerinin ardından tutuklanan öğrencilerden Agah Suat Atay, kaleme aldığı mektubunda şöyle yazdı: “Bu mekanı bir okula, tüm arsızlığımla bir ödüle hatta reklamcı bir dille ‘mutlaka yaşanması gereken’ bir deneyime çevirme eksenindeyim. Dolayısıyla peşinen söyleyeyim, benden pişmanlık, çaresizlik, sinik kelimeler işitemeyeceksiniz asla.”

Bahçeli ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nda ısrarlı: Tezgah mı var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerini açtı: “FETÖ’nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz’un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?”

Akşam Postası / 6 Mayıs 2018

1- Erdoğan’dan muhalefet lideri gibi vaatler: Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, iş
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde halka “Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, istihdam artışı” vaadinde bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...