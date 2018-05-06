Bilal Erdoğan’dan al haberi: Seçimin hep birinci turda biteceğini sanmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım” dedi.

Güncel konular hakkında değerlendirmede bulunan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’de yüzde 51’lik uzlaşmanın zorunlu hale geleceğini belirterek “Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım. Gün gelecek ikinci turlarda ülkenin cumhurbaşkanı belirlenecek. Özellikle o zaman uzlaşma gerekecek” diye konuştu.

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Gelişmiş ülkelerde iktidar partilerinin yüzde 30-35 oy oranlarıyla başa geldiklerini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki iktidarın meşruiyetini sorgulamaya kalkan aymazlara ahmaklara bunu söylemek lazım. Ve yeni sistemde de yüzde 51 gerekecek. Yüzde 51 çok partili sistemlerde ciddi bir uzlaşmadır.”

Erdoğan, HDP’nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyen CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi de eleştirdi: “Maalesef bu ülkenin değerleriyle kavgalı birisini aday yaptılar. İşte Demirtaş’ın özgürlüğünden bahseden, hiçbir hayatta başarısı olmayan, ekonomiden falan zerre kadar anlamayan biri oldu. Böyle bir muhalefetle de baş başa olduğumuz için de ben ayrıca çok üzgünüm. Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür. Yavaş yavaş mesela, cumayı kılarken CHP’liler dışarıda beklemiş falan, böyle bir halkının değerleriyle barışma görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işte bu sistemin getirdikleri. Sen milletin bayram namazını dahi iştirak edemeyen bir zihniyetle bu ülkenin değerleriyle buluşamazsın be kardeşim. Bazen dincilik, gericilik, yobazlık diyorlar ama artık cuma namazı kılmak bu milletin geleneği. Cuma kılmak ne dincilik, ne gericilik.”