Bilal Erdoğan’a göre girişimcilik: Peygamberin Allah’ın mesajını ulaştırması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Muhammed peygamberin Allah’ın mesajını insanlara ulaştırmasını ‘girişimcilik örneği’ diye tarif etti.

Bilal Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) Eyüp Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlediği 6’ncı Girişimcilik Ödülleri töreninde konuştu.

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AA’nın haberine göre, “Peygamber Efendimiz’in Allah’ın mesajını insanlara ulaştırarak çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdi” ifadesini kullanan Bilal Erdoğan şöyle devam etti: “Malazgirt’i, İstanbul’un fethini biliyoruz. İstanbul’un fethi, İstanbul’un aslında yeniden medeniyetle buluşmasını sağlayan bir fetihtir. Çünkü Latin istilası 13. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Hala o Latin istilasında İstanbul’dan çalınan birçok güzelim eser Venedik’tedir, alıp götürmüşlerdir. İstanbul, belki 300-400 sene bir medeniyet merkezi olma özelliğini yitirmişken, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi İstanbul’un yeniden bir medeniyet merkezi vasfı kazanmasına yol açmıştır. Elbette İslam medeniyeti. Şimdi medeniyetimizin geri çekildiği son 200-300 yılın sonunda dünyada yeniden bir arayışın olduğunu görüyoruz. Batı’da sosyal buhranların artmakta olduğunu görüyoruz. “