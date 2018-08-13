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Yaramazlara biraz batar!

Bilal Erdoğan’a göre dövizdeki artış ‘çok küçük bir şey’

 

Dövizdeki artışa değinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Şu anda yaşadığımız 15 Temmuz’un yanında çok küçük bir şey. Allah’ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’nın haberine göre Bilal Erdoğan, UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4’üncü Müşterek Danışma Toplantısı’na katıldı.

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Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, dövizdeki artışa dikkati çekerek “Şu anda yaşadığımız 15 Temmuz’un yanında çok küçük bir şey. Allah’ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke Türkiye. Kim ne derse desin, şunun bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Biz büyüyen bir ülkeyiz. Genç nüfusu olan, insan sermayesi güçlü olan bir ülkeyiz. Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz” dedi.


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Erdoğan’ın ‘B ve C planları’nda mevduat hesaplarına el koymak yokmuş

Cumhurbaşkanlığı basın ofisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dövizdeki hareketlilikle ilgili bugünkü ifadelerini, “Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı ‘Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım’ şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor” diye açıkladı.

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