Bilal Erdoğan: Ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, “Muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bilal Erdoğan, vakfın Yalova temsilciliğinin hizmet binası açılışına katıldı. Törende konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, “TÜGVA olarak 4 yıl önce çıkılan bu yolculukta bugün 81 il, 420 ilçede teşkilatlanmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada “Bugün Türkiye’nin sıkıntılarının olduğunu iddia edenler biraz da dünyanın geri kalanına baksınlar. Daha yeni OECD bütün dünyanın büyüme tahminlerini düşürdü. Amerika’nın ticaret açığı 10 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ekonomik sıkıntıları bir yana bırakın, siyasi olarak dünya ciddi bir bilinmezin ortasında. Bunu fırsat bilmemiz lazım. 21’inci yüzyıla Türkiye’nin gençleri damgasını vuracaktır. Gençlerimize kendi değerlerini hatırlatmamız lazım” dedi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: “Bakın hani ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’ diyor Atatürk. Bu ne demektir? Yani savunmayı sınırın ötesine taşıyacaksın. Şimdi biz ne yaptık? Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık çünkü terörle mücadeleyi bugüne kadar Türkiye içinde, Türkiye’nin şehirlerinde, köylerinde yürütmeye çalışanlar hiçbir zaman bu terörle mücadeleyi kazanamadılar, kazanamazdılar. Maalesef bugün sınırımızın ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar da aslında bizim müttefiklerimiz olmaya niyetli olmadıklarını gösteriyor. Şimdi gençlik bunu görmeyecek mi? Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Yani genç kardeşlerim, muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Bu ülkenin düşmanlarını sevindirmeye kalkanlara karşı muhalefet edelim.”

