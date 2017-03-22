Bilal Erdoğan konferansına götürülen liseliler okul yönetimini İzmir Marşı’yla protesto etti

Manisa’da üniversite tanıtım etkinliği denerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşma yaptığı konferansa götürülen liseliler, okul yönetimini İzmir Marşı’yla protesto etti.

Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi sıfatıyla, Celal Bayar Üniversitesi’nin Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki ‘Yeni Nesil Yeni Anayasa Konferansı’nda konuşma yaptı.

Erdoğan burada başkanlık sisteminin ‘faydaları’ndan bahsederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan’da gizlice ‘Evet’ oyu kullanacağını iddia etti.

Babası Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi istikrarla yönettiğini savunan Erdoğan, “Babam diye söylemiyorum” dedi ve ekledi: “Benim zaten 15 yılım yurt dışında geçti. Biz baba görmeden büyüdük. Ama bir vatandaş olarak, bir siyaset bilimci olarak görüyorum.”

Manisa dundar ciloglu anadolu lisesi ogrencileri zorla bir konferansa goturulmus. Sonrası mesajlarda. Yayarsak cok sevinirim pic.twitter.com/HkB70a4f9I — nesli #hayir (@nessiano) March 21, 2017

Ne var ki konferansı önemli kılan Erdoğan’ın söylediklerinden ziyade, buraya zorla getirilen Manisa Dündar Ciloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaşadıklarıydı.

Twitter’da ‘@nessiano’ isimli kullanıcı, lisede okuyan bir öğrenciden geldiğini söylediği mesajları paylaştı: “İlk önce, tüm 12’ler olarak okul bahçesinde toplanmamız söylendi. Okul müdürüne göre, milli eğitimden bir yazı gelmiş ve bir konferansa gitmemiz istenmiş. Gideceğimiz yere otobüs dahi tutmadan apar topar bizi yürüttüler. Yolda okul müdürüne nereye gittiğimizi sorduğumuzda cevap vermedi. Konferans salonuna girene kadar hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Binaya girdik ve kızları-erkekleri ayrı ayrı aldılar salona, yan yana oturmadık. Tahmin ediyorum ki çoğu imam hatip öğrencisiydi ve tek anadolu lisesi bizdik.

‘Ablalar’ çıkarmadı

Daha sonra ne için bir konferansa geldiğimizi anladığımızda hepimiz salondan çıkmak istedik. Çoğumuz çıktık fakat öğretmenlerimizin büyük tepkileriyle karşılaştık. Kapıdaki görevli ‘ablalar’ bizi çıkartmak istemedileri. Arkada kalan öğrenciler Bilal Erdoğan geleceği için salondan dışarı çıkamadılar. Biz çıkanlar olarak okulumuza geri döndük. Okulumuzda bizim görüşümüzde öğretmenler tarafından şükürler olsun ki alkışlarla karşılandık. (…)

Tehdit edildik

Daha sonra okul müdürüne tepki koymak için okulda hep bir ağızdan İzmir Marşı söylediğimiz için tehdit edildik. Okulun içinde İzmir Marşı’nı söylemek siyaset yapmakmış. Hakkımızda yasal işlem başlatırmış. Okul saatleri içinde böyle bir konferansa götürüldükten sonra İzmir Marşı gibi hiçbir partiyle ilişkisi olmayan bir şey söylediğimiz için bu şekilde bir tepki almak komikti ama hiçbirimizi geri adım atmadı.”

Lisede İzmir Marşı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin okul koridorunda “Hakkızında her türlü yasal işlemi yaparım” dediği duyuluyor.

Bilal Erdoğan’ı dinlemek istemeyen lise öğrencilerine okul yönetiminden tehdit: “Yasal işlem yaparız” #Hayır #İlkOyunHayırlıOlsun pic.twitter.com/ieHym8Gj5Q — Hayır TV (@hayir_tv) 21 Mart 2017

Başka bir videoda ise öğrencilerin okul koridorlarında marş söyledikleri duyuluyor:

Bilal Erdoğan’ın katıldığı ‘evet’ toplantısına götürülen öğrenciler salonu terk etti https://t.co/XFRpSB4ESY pic.twitter.com/lqNrY2xd9l — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 21 Mart 2017

Müdür: Olay dışarıya sızarsa…

T24’ten Oğulcan Kayalar’ın haberine göre son sınıf öğrencileri, saat 10.30’da üniversite tanıtımıyla ilgili bir etkinliğe götürüldüklerini zannetti.

“Bizler öğrenciyiz. Siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Bizim götürüldüğümüz yer ‘Hayır’ ile ilgili bir panel olsaydı bile yine tepkimiz bu şekilde olacaktı” diyen bir öğrenci, seminere katılmayanların yok yazılacağı söylendiği için katılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Diğer bir öğrenci de şunları kaydetti: “Okul eğitim yeri. Bizler de buraya eğitim almaya gidiyoruz. Bizi seminere diye Cumhurbaşkanının oğlunun katıldığı yeni anayasa paneline götürdüler. Katılmak istemeyince de tehdit edildik. Panele katılmayıp okula döndüğümüzde, okul müdürü, ‘Bugün yaşanan olaylar, burada kalacak. Dışarıya sızarsa sizinle görüşürüz’ diyerek bizi tehdit etti. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Bizler üniversite adaylarıyız. Birkaç ay sonra LYS’ye gireceğiz. Bu olay bizi çok sarstı.”