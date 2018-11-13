Bilal Erdoğan İtalyanca şarkı ‘patlattı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi.

Erdoğan, dün akşam Best FM’de Adem Metan’ın programına katılarak soruları yanıtladı.

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Programın girişinde, Erdoğan’ın İtalyanca söylediği bir şarkı da dinletildi.

Stüdyoda seslendirildiği anlaşılan şarkıya eşlik eden müzisyenler bilinmiyor.

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Erdoğan İtalya’ya doktora yapmaya gitmişti.

Programda soruları da yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

“* Fenerbahçe’nin maçını tribünde izleyeli üç-dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum.

* Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim.

* Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var.

* Go-karta binmeyi çok severim. En son Erzurum’da büyük oğlumla bir go-kart yarışı yapmıştık, çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun.”