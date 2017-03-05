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Bilal Erdoğan ‘adını koydu’: Türkiye’de kabineter sistem var

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye’de ‘kabineter sistem’ olduğunu belirtip tanımı şöyle yaptı: “Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Aynı zamanda TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi olan Erdoğan, ‘Vuslat Platformu’ tarafından Üsküdar’da bir restoranda düzenlenen etkinliğe katıldı.

‘Bunlar bakanı öyle bir avuçlarının içine alıyorlar ki…’

AA’nın aktardığına göre, etkinlik kapsamında “Büyümede birlik ve liderliğin rolü” konulu bir konferans veren Erdoğan, sözü referanduma getirdi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye’de kabineter sistem var. Nedir bu kabineter sistem? Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem. Sen istediğin kadar yasama yap, istediğin kadar yürütmeye hakim olduğunu düşün. Bunlar bakanı öyle bir avuçlarının içine alıyorlar ki, ‘Sayın bakanım bunu yaparsak mahvoluruz, bunu yaparsak yanarız.’ Bizim sistem hakikaten bakanlık bürokrasilerinin egemenliğinde olan bir sistem. Şimdi bizim bu bakanlık bürokrasilerini tam anlamıyla halka hesap veren yürütmenin güdümüne almamız lazım.”

Parlamenter sistemini tek parti iktidarı üretmediğini savunan Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy alan AKP’nin tek başına iktidar olamamasını hatırlattı.

‘Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz sonrasını düşünmemiz lazım’

Türkiye’nin güçlenmesinin çok önemli olduğunu savunan Erdoğan, küresel siyasete ‘baktı’: “Dünya karışıyor, Avrupa karışıyor, Rusya, Çin, Amerika karışıyor. Güney Çin Denizi’nde çatışma çıkar mı diye hesaplar yapılıyor. Şimdi dünya karmaşık bir döneme giderken bizim yeniden koalisyonlar dönemine dönmek, yeniden kendimizi böyle riske atmak gibi bir lüksümüz yok. Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz ama Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım. Tayyip Erdoğan’dan sonra kim gelecek değil, her sene darbe mi olacak, koalisyon mu olacak bunu düşünmemiz lazım. Kim gelirse gelsin ülkeyi yönetebilsin. İyi kötü ülkede istikrar sağlayabilsin. Milletin ferasetine de biraz güvenmemiz gerekiyor.”

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