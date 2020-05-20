Bikiniyle çalışan hemşireye kınama cezası

Rusya’nın Tula kentinde yaşayan bir hemşire, bikininin üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek çalıştı. Görüntüsü kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan ve medyanın gündemine oturan hemşireye kınama cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Adı açıklanmayan hemşire, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

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Bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği, çok sayıda Covid-19 hastasının bulunduğu hastane ise bundan sonra mesai saatlerinde giyim kurallarının gözetilmesi için daha sıkı denetim yapılacağını açıkladı.

Kentle aynı adı taşıyan bölgenin sağlık bakanlığı, hastaların ve kendisinin sağlığını riske attığı için kınama cezası verilen hemşireyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sağlık çalışanlarına hijyenik ve iş ortamlarına uygun giyinmeleri gerektiğini anımsatmak isteriz.”



