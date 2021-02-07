BİK’in cezalarının yarıya yakını beş gazeteye!

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, 2020 yılında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) İstanbul’daki gazetelere kestiği cezaların yüzde 88’inin, tüm cezaların ise yüzde 41’inin beş gazeteye verildiğini yazdı.

Fotoğraf: pixabay

İnternet sitesinde ‘Basın İlan’da yıllık ceza rekoru ve habere rüşvet teklifi!’ başlıklı yazı kaleme alan Bildirici, BİK’in hangi gazeteye, hangi gerekçeyle ve kaç gün ilan kesme cezası verdiğini merak ettiğini, bunu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne sorduğunu kaydetti.

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CİMER’in cevabında, mevzuatla yükletilen şartları ihlal etmeleri nedeniyle 231 günlük, basın ahlak esaslarının ihlal edilmesi nedeniyle de 572 gün olmak üzere toplam 803 günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verildiği belirtildi.

Cevapta gazete ismi yer almazken, Bildirici CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in basın raporuna atıf yaptı.

Rapora göre geçen yıl Cumhuriyet’e 110 gün, Birgün’e 112 gün, Evrensel’e 65 gün, Korkusuz’a 29 gün, Sözcü’ye de 17 gün ilan kesme cezası verildi.

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Bildirici, yazısında şunları kaydetti: “İstanbul’da yayımlanan beş gazeteye verilen cezaların toplamı 333 gün yapıyor. Demek ki, BİK’in 2020 yılı içerisinde İstanbul’daki gazetelere verdiği cezaların yüzde 88’i bu beş gazeteye verilmiş!”

Geçen yılki 803 günlük cezanın 376’sı İstanbul gazetelerine kesildi.