‘Biji Mansur’a CHP’den suç duyurusu: ‘Yazıyı yazan Gökçek’le çalışmış’

Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş adına yapılan ‘Biji Mansur’ yazılamasına CHP suç duyurusunda bulundu. Yazıyı yazanın AKP’li eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’le bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Partinin Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi, partililerle birlikte Ankara adliyesine giderek suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

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Adliye önünde gazetecilere konuşan Hakverdi, yazıyla ilgili iki gün önce il başkanlığına ihbar geldiğini belirterek gençlik kolları üyeleriyle olay yerine gittiklerini kaydetti.

CHP’li vekil, yazıyı yazan kişinin evini tespit ettiklerini, daha sonra da 10 Nisan Polis Karakolu’na gittiklerini belirterek şunları kaydetti: “Polislerle birlikte şahsın bulunduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerini aldık. Yaptığımız araştırma sonucunda, şahsın kimliğine, ne iş yaptığına, siyasi düşüncesine ve bütün ayrıntılara ulaştık. Şahıs kimliğini gizlemek için kafasını kapatıyor, evinden dışarı çıkıyor. Sonra köprü altına geliyor ve yazılamaya başlıyor. Yazılamaya bir süre devam edip, bitirdikten sonra kendi binasına dönüyor.”

‘Gökçek için çalışmış’

Hakverdi, yazılamayı yapan kişinin yanında onlarca kişiyi çalıştırdığını, çok lüks bir apartmanın en üst katında oturduğunu ve lüks bir aracı bulunduğunu dile getirdi.

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CHP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şahıs 2014 yerel seçimlerinde o dönemin adayı Melih Gökçek ile beraber çalışmış ve beraber destek açıklamaları yapmış bir şahıs. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kendi sosyal medya hesabından destek açıklamaları yapan bir şahıs. Bu iş adamı, sabahın beşinde kalkıp, evinden yüzünü kapatıp neden Mansur Yavaş’a dair yazılama yapar? Bunu kimler yaptırır?”

Eski MHP’li Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara adayı. Hükümet bu iki partiyi HDP’yle işbirliği yapmakla suçluyor.