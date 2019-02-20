Biga’nın ardından Ayvacık’ta da deprem: Büyüklüğü 5.0

Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.23’te merkez üssü Çanakkale Ayvacık’ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün akşam da Çanakkale’nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Ayvacık. Çanakkale’nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedilen depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

