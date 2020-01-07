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Yaramazlara biraz batar!

Biga beyaza büründü

Marmara’da şiddetli fırtına ve yağmur, hayatı etkilerken, Çanakkale’nin Biga ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaş ve çocuklar sokağa çıkarak kar topu oynadı. Kar yağışının keyfini çıkardı.

Fotoğraf: DHA

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Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: En az 56 ölü, 210’dan fazla yaralı

Geçen cuma günü ABD’nin düzenlediği füze saldırısında Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin üç gündür süren cenaze törenlerinin son durağında izdiham yaşandı. İran medyasına göre Süleymani’nin, doğduğu, İran’ın Kirman kentindeki törende Reuters’in haberine göre en az 56 kişi öldü 210’dan fazla kişi yaralandı. Ertelenen defin töreni, birkaç saat aradan sonra yeniden başladı.

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