Biga beyaza büründü

Marmara’da şiddetli fırtına ve yağmur, hayatı etkilerken, Çanakkale’nin Biga ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaş ve çocuklar sokağa çıkarak kar topu oynadı. Kar yağışının keyfini çıkardı.
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Prof. Acemoğlu: Türkiye’de toplum zayıf, ekonomi verimsiz
Dünyanın önde gelen iktisatçılarından, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de devletin ve seçkinlerin gücüne göre toplumun çok zayıf olduğunu, ekonomideki büyümeye rağmen verimlilik artışının olmadığını savundu.
IKEA, üzerine şifonyer düşüp ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar ödeyecek
Merkezi İsveç’teki mobilya devi IKEA, ABD’nin California eyaletinde, satın aldıkları şifonyer iki yaşındaki oğullarının üzerine düşüp ölümüne neden olduğu için aileye 46 milyon dolar (274.44 milyon lira) ödeyecek.
Ekosfer Derneği: 2019 Türkiye’nin en sıcak dördüncü yılı
Ekosfer Derneği, 2019’nun Türkiye’nin yaşadığı en sıcak dördüncü yıl olduğunu bildirdi.
Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: En az 56 ölü, 210’dan fazla yaralı
Geçen cuma günü ABD’nin düzenlediği füze saldırısında Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin üç gündür süren cenaze törenlerinin son durağında izdiham yaşandı. İran medyasına göre Süleymani’nin, doğduğu, İran’ın Kirman kentindeki törende Reuters’in haberine göre en az 56 kişi öldü 210’dan fazla kişi yaralandı. Ertelenen defin töreni, birkaç saat aradan sonra yeniden başladı.
İkinci el araç satışında yeni dönem: Ödeme ve devir eş zamanlı
İkinci el araç satışlarında yeni geçilecek sistemle noter üzerinden devir sırasında ödeme yapılacak.