‘Bidon gösteren’ İnce ekonomiyi anlattı: 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak’ta elinde değişik boylarda benzin bidonları, çocuk bezi ve çocuk mamasıyla kürsüye geldi ve “Ekonomi böyle anlatılır” diyerek, ekonominin durumunu anlattı.

Miting alanını dolduran Uşaklılara “Tamam mı Uşak” sorusu yöneltip, “Tamam” yanıtı alarak kürsüye gelen İnce’nin sözlerine şöyle başladı: “Benim hemşerim 16 senedir Türkiye’yi yönetiyor. Ne zamanki Muharrem İnce, 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olunca dedi ki, ‘Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim’. Baktım benim hemşerim dün 3600 ek göstergeyi verecekmiş. Şimdi soru 1: 16 senedir aklın neredeydi? Soru 2: Bunlar belgesi CHP milletvekilleri Plan Bütçe Komisyonu’nda önerge vermişler, polislere, öğretmenlere, din görevlilerine, hemşirelere 3600 ek gösterge verilsin diye, Kasım 2017’de. Bunu kim reddetmiş? AK Parti milletvekilleri reddetmiş. 16 senedir 3600’ü vermemişsin, Kasım ayında reddetmişsin, şimdi çıkmışsın ‘3600’ü vereceğim’ diyorsun.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Madem samimisin, dürüstsün, hemşireyi, polisi, din görevlisini düşünüyorsun, çıkar bir KHK seçimden önce ver. Hadi çıkar” sözleriyle seslenen İnce, Erdoğan’ın cemevlerine ‘hukuki statü’ verileceğine dair vaadini de eleştirdi: “16 senedir neredesin? Cemevlerinin statüsü için biz defalarca kanun önerisi, önerge verdik. Hepsini reddettin, reddettirdin. ‘İnce’ korku böyle bir şeydir. Gençler bilmez onu 50 yaşın üstündeki bizler iyi biliriz, eskiden ‘ince hastalık’ vardı. Bunlar bu gidişle ‘ince hastalığa’ tutulacaklar.”

Bidon örneği

Eline bir boş bidon alan İnce, “50 lira para aldın; 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde bunu dolduruyordun. 30 litre mazot alıyor” diyen İnce, sekiz litrelik başka bir bidonu göstererek “Şimdi 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi, al sana gelişmişlik” dedi.

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Çocuk bezi örneği

Cumhurbaşkanı olunca, Erdoğan’ın yaptığı gibi ‘çocuk sayısı’na karışmayacağını ancak çocuk bezine karışacağını söyleyen İnce, bir poşet çocuk bezi gösterdi ve ekledi: “Çocuk bezinde KDV yüzde 18. Çocuğunun bezinden yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuk bezi, çocuk bezi. Ey aziz milletim benim görevim çocuk sayısını bildirmek değil, çocuk bezindeki KDV’yi indirmek.”

Bebek maması örneği

Ardından bir poşet bebek mamasını gösteren İnce, “Bebek mamasında yüzde 8 KDV var. Bazılarında yüzde 18 KDV var. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. (Süt şişesi sallayarak) Çocuğa süt içireceğim süt. Yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilecek sütten yüzde 8 KDV alan devletten adam olmaz. Amacım bunu çözmek. Çocuk sayısını belirlemek değil. Amacım çocuk bezinden alınan yüzde 18 KDV’yi, mamadan alınan yüzde 8 KDV’yi ve sütten alınan yüzde 8 KDV’yi düşürmek. Cumhurbaşkanının görevi budur. Yoksa ekmeğin rengine, doğumun şekline, kaç çocuk olacağına karış, senin haddine mi düşmüş” diye konuştu.

İnce sözlerini şöyle bitirdi: “Yerliyim, milliyim diyor değil mi? Saray’ın mermerleri Afyon mermeri mi, Hindistan mermeri mi? Böyle yerlilik olur mu?”