Biden’la birlikte bir Beyaz Saray geleneği de geri dönüyor: ‘First köpek’

Joe Biden’ın ABD başkanı seçilmesi 100 yılı aşkın geçmişe sahip bir geleneğin de Beyaz Saray’a geri döneceği anlamına geliyor: ‘First köpekler’.

Fotoğraflar: Instagram

ABD başkanlarının evcil hayvanlarının olması bir Beyaz Saray geleneği.

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Bu geleneği 100 yıldan uzun bir sonra ilk evcil hayvanı olmayan Başkan olarak Donald Trump bozmuştu.

Şimdi ise Biden’ın iki Alman çoban köpeği Champ ve Major sayesinde Beyaz Saray’ın bahçesinde yeniden patiler olacak.

Major ve Champ, Jill Biden ile..

Champ Beyaz Saray’ın yabancısı değil. Biden’ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde de Beyaz Saray’da dolaşıyordu.

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Biden’ın torununun koyduğu isminin duygusal bir anlamı da var. Biden bir konuşmasında babasının ona “Her darbe yediğinde ayağa kalk şampiyon” dediğini anlatmıştı.

Major ise Beyaz Saray’ın ilk barınaktan sahiplenilen köpeği olacak.

Biden, Major’ı 2018’de Delaware Humane Association isimli bir hayvan sahiplendirme organizasyonu aracılığıyla evlat edinmişti.

Kitapları bile yazılmıştı

Barak Obama’nın başkanlığında da ailenin Bo ve Sunny isimli köpekleri Beyaz Saray’da yaşıyordu.

Bill Clinton da köpeği Buddy ve kedisi Socks’la Beyaz Sarayı paylaşıyordu. Dönemin first leydi’si Hillary Clinton Buddy ile Socks’ın rekabetini ve çocukların onlara yazdığı mektupları anlatan bir kitap bile yazmıştı.