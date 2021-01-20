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Yaramazlara biraz batar!

Biden’ın dışişleri bakanı adayından Türkiye mesajı: Yaptırımlar gözden geçirilecek

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulanması gerekip gerekmediğinin gözden geçirileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Blinken, Senato oturumundaki konuşmasında, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle eleştirdi ve ABD’nin müttefiki gibi davranmadığını öne sürdü.

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Blinken, Türkiye’ye füze anlaşması nedeniyle uygulanan yaptırımların etkisine bakılmasını, fazlasının gerekip gerekmediğine karar verilmesini istedi.

Biden’ın bakan adayı, “Stratejik, yani sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez” ifadesini kullandı.

ABD, Savunma Sanayii Başkanlığı’na tüm ihracat lisanslarını yasaklamıştı. Ayrıca, bazı yetkililerin varlıklarının dondurulmasına ve ABD vizelerinin yasaklanmasına karar verilmişti.

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