Biden’dan Erdoğan’a telefon yok, ‘derin hayal kırıklığı’ dolu eleştirel mesaj var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikili meseleleri konuşmak üzere telefon beklediği ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilk mesajı eleştirel oldu. Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesini ‘derin hayal kırıklığı’na uğradığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Ekim’de cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

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Biden yazılı açıklamasında ‘derin hayal kırıklığı’nı belirttikten sonra, “Bu, küresel olarak kadına yönelik şiddete son verilmesini amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adımdır” dedi.

ABD lideri şunları kaydetti: “Sözleşmeyi imzalayan ilk ülke Türkiye’deki artan kadın cinayeti haberleri dahil olmak üzere tüm dünyada aile içi şiddet vakalarının sayısında artış görüyoruz.

Ülkeler, kadınları korumak ve istismarcıları sorumlu tutmak için tasarlanmış uluslararası anlaşmaları reddetmek yerine, kadına yönelik şiddeti sona erdirme taahhütlerini güçlendirmek ve yenilemek için çalışmalıdır.”