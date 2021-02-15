Biden yönetimi ile ilk üst düzey temas: Çavuşoğlu, ABD dışişleri bakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le görüştü. Bu, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle Türkiye’nin bakanlar düzeyinde ilk teması oldu.

AA’nın aktardığına göre ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken’ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

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Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile ‘FETÖ’, PKK, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

Türk tarafının ABD’nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirmek istediğini vurguladığı görüşmede, ABD tarafının ‘son dönemdeki açıklamalarından duyulan rahatsızlık’ da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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ABD Dışişleri açıklaması

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın açıklamasında, “Bakan Blinken, demokratik kurumların, kucaklayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının öneminin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre Blinken, ‘ABD ile Türkiye arasındaki uzun erimli ilişkinin ve terörizm karşısındaki ortak çıkarların önemini’ de vurguladı.

Price’ın açıklamasında, Gare’de 13 Türk vatandaşının cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili de şu ifadeler yer aldı: “Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak’ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK’lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti.”

Blinken’ın Türkiye’yi, ‘Rus S-400 sistemlerini kullanmamaya’ çağırdığı belirtildi.