Biden çifti, pazartesi günü Covid-19 aşısı olacak

Seçilmiş ABD başkanının geçiş ekibi, bugünkü basın toplantısında Joe ve Jill Biden çiftinin, pazartesi günü Pfizer/BioNTech’in ‘corona’ aşısını olacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff’un ise, bir hafta sonra aşı olması bekleniyor.

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Biden, daha önce halkın aşıya olan güvenini artırmak için kamera önünde canlı olarak aşı yaptıracağını duyurmuştu.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pfizer/BioNTech aşısını bugün erken saatlerde televizyonda yayınlanan bir etkinlikte oldu. Donald Trump’ın da yakında aynı prosedürü uygulaması bekleniyor.

Perşembe günü toplanan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kurulu, Moderna aşısının kullanımını tavsiye ederek, ABD’de ikinci bir aşının onaylanmasının önünü açtı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün itibarı ile 235 binden fazla yeni Covid-19 vakası bildirildi.

Böylelikle ülkede, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 20 Ocak ve 18 Aralık arasında, 304 binin üzerinde can kaybı ile birlikte, yaklaşık 16.7 milyon doğrulanmış Covid-19 vakası tespit edilmiş oldu.