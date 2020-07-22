Biden, Trump’tan sekiz puan önde, kararsızlar da Biden’a yakın

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden, sekiz puan farkla başkan Donald Trump’ın önünde.

Fotoğraf: Reuters

Reuters/Ipsos kamuoyu yoklamasına göre Biden’ın kararsız seçmenler arasında da önde.

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Kayıtlı seçmenlerle 15-21 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre seçmenlerin yüzde 46’sı 3 Kasım’daki seçimlerde Biden’ı destekleyeceğini, yüzde 38’i Trump’a oy vereceğini söyledi.

Kalan yüzde 16’lık kesim ise ya kararsız, ya üçüncü bir adayı desteklemeyi planlıyor, ya da oy kullanmak istemiyor.

Hem Biden’ın hem de Trump’ın seçim kampanyası ekipleri, zamanlarının çoğunu her iki yönde de seçim yapabilecek, ikna edilebilme potansiyeli yüksek bu kararsız seçmen grubuna ayırıyor.

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‘Salıncak’ eyaletleri kazanan başkan oluyor

2016 yılındaki bir önceki seçimlerde rakibi Demokrat adayı Hillary Clinton’dan yaklaşık 2 milyon az oy almasına rağmen Trump, son hafta karar veren seçmenlerin çoğunun oyunu ve önemli ‘salıncak’ eyaletleri kazanarak başkan olmuştu.

ABD başkanlık seçimlerinde seçmenlerden en fazla oyu almak başkanlığı garantilemeye yetmiyor, 50 eyalet ve özel statüsü bulunan başkent Washington DC’de toplam 538 seçici kurulu üyesi başkanı belirliyor. Salt çoğunluğa, yani 270’e ulaşan aday başkan oluyor.

Eyaletlerdeki seçici kurul üyelerinin sayısı eyalet nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor. Örneğin California’nın 55, Teksas’ın 38, New York ve Florida’nın 29 üyesi bulunuyor. Bu nedenle hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların kazanabileceği ‘salıncak’ eyaletler seçimin sonucunu belirliyor.