Biden: Trump ile, yemin törenine katılmaması konusunda aynı fikirdeyiz

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki görevi devretme törenine katılmamasıyla ilgili onunla aynı fikirde olduğunu belirterek, “Katılmaması iyi bir şey. Onun hakkındaki en kötü düşüncelerimi bile aştı. Bizi dünyanın her yerinde utandırdı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Biden, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence’in ise törene katılmasının ‘hoşnutla karşılanacağını’ belirtti.

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Donald Trump bugün erken saatlerde, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu. Bu, Trump’ın 1869’dan beri halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan olacağı anlamına geliyor.

Trump’ın yanında, ABD’nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın, 20 Ocak’taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

ABD Kongresi 6 Ocak’ta Seçici Kurul delegelerinin aldığı kararı onaylayarak Biden’ın başkanlığını resmileştirmek için toplanmıştı. Ancak çok sayıda Trump taraftarı Kongre binasına girince oturum yarıda kalmıştı.

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Olaylarda dört kişi hayatını kaybederken, 14 polis hafif şekilde yaralanmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Biden, kongre binasında yaşananları ‘ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri’ olarak nitelendirip, “Tam olarak özgürlüğün kalesine bir saldırıydı” demişti.

Seçiciler Kurulu, olayların ertesi günü tekrar toplanıp Biden’ın başkanlığını ilan etmişti.