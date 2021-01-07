Biden: Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu

20 Ocak’ta göreve gelecek seçilmiş ABD başkanı Joe Biden, kongre baskınını değerlendirirken, “Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısı üzerine dün binlerce eylemci Biden’ın başkanlığının tescil edileceği görüşmeler sırasında kongre binasını basmıştı.

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Olaylarda dört kişi hayatını kaybederken, 14 polis hafif şekilde yaralandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Biden, kongre binasında yaşananları ‘ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri’ olarak nitelendirdi ve “Tam olarak özgürlüğün kalesine bir saldırıydı” dedi.

Biden şöyle devam etti: “Bu muhalefet değildi, düzensizlik değildi. Kaostu. Kongre binasındakiler protestocu değildi, bir isyan çetesi ve yerli teröristlerdi. Keşke bu olayların yaşanacağını göremediğimizi söyleyebilseydik. Ancak bu doğru değil. Yaşanacağını görebilirdik. Son dört yıldır demokrasimize, anayasamıza, hukukun üstünlüğümüze saygısızlık eden bir başkanımız vardı. Başından beri demokrasimizin kurumlarına yönelik topyekun bir saldırı başlattı.”

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Biden, dün büyük ölçüde beyaz kalabalıktan oluşan protestoculara, ırkları nedeniyle polis tarafından agresif davranılmadığını söyledi: “Kimse bana, saldıranlar ‘Black Lives Matter’ protestocusu olsaydı, Capitol’e saldıran haydutlardan çok farklı muamele görmezdi diyemez.”