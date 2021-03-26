Biden, Miçotakis’i aradı: Doğu Akdeniz’de istikrar dileğini iletti

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasını dilediğini iletti.
Beyaz Saray’ın açıklamasında, Biden, Miçotakis’e ABD ve Yunanistan’ın savunma alanındaki işbirliğini genişlettiği için teşekkürlerini ilettiği bilgisi yer aldı.
Açıklamada Biden ve Miçotakis’in ayrıca ‘enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarların bulunduğu konularda birlikte hareket etme konusunda anlaştığı’ ifade edildi.
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve hava sahası, Kıbrıs adası ve Ege’deki bazı adaların durumu konularında anlaşmazlık yaşıyor.