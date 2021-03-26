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Yaramazlara biraz batar!

Biden, Miçotakis’i aradı: Doğu Akdeniz’de istikrar dileğini iletti

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasını dilediğini iletti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Biden, Miçotakis’e ABD ve Yunanistan’ın savunma alanındaki işbirliğini genişlettiği için teşekkürlerini ilettiği bilgisi yer aldı.

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Açıklamada Biden ve Miçotakis’in ayrıca ‘enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarların bulunduğu konularda birlikte hareket etme konusunda anlaştığı’ ifade edildi.

Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve hava sahası, Kıbrıs adası ve Ege’deki bazı adaların durumu konularında anlaşmazlık yaşıyor.

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Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.