Biden, Georgia’daki yeniden sayımı kazandı

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in Georgia Eyaleti’ndeki yeniden oy sayımındaki zaferi doğrulandı.. Donald Trump’ın yenilgiye meydan okumaya yönelik yasal çabaları ise üç eyalette reddedildi.
Resmi eyalet sayılarına göre Demokrat lider, Georgia’daki cumhuriyetçi rakibini 12 bin 284 oyla yendi.
Biden’ın genel oylamadaki zafer marjı 5.9 milyonun üzerinde. Kimin başkan olacağını belirleyen ABD Seçim Kurulu sistemindeki zaferi, 306’ya 232 olarak tahmin ediliyor.
Demokrat adayın, 46. ABD başkanı olarak ocak ayında göreve başlaması bekleniyor.
Donald Trump ise, şimdiye kadar yenilgiyi kabul etmeyi reddetti ve herhangi bir kanıt sunmadan seçim sahtekarlığı iddialarında bulundu.
Biden, Trump’ın ‘kazanmayacağını bildiğini ve yenilgiyi kabul etmeyerek inanılmaz bir sorumsuzluk gösterdiğini’ söyledi.