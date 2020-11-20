Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden, Georgia’daki yeniden sayımı kazandı

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in Georgia Eyaleti’ndeki yeniden oy sayımındaki zaferi doğrulandı.. Donald Trump’ın yenilgiye meydan okumaya yönelik yasal çabaları ise üç eyalette reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi eyalet sayılarına göre Demokrat lider, Georgia’daki cumhuriyetçi rakibini 12 bin 284 oyla yendi.

Reklam

Biden’ın genel oylamadaki zafer marjı 5.9 milyonun üzerinde. Kimin başkan olacağını belirleyen ABD Seçim Kurulu sistemindeki zaferi, 306’ya 232 olarak tahmin ediliyor.

Demokrat adayın, 46. ABD başkanı olarak ocak ayında göreve başlaması bekleniyor.

Donald Trump ise, şimdiye kadar yenilgiyi kabul etmeyi reddetti ve herhangi bir kanıt sunmadan seçim sahtekarlığı iddialarında bulundu.

Reklam

Biden, Trump’ın ‘kazanmayacağını bildiğini ve yenilgiyi kabul etmeyerek inanılmaz bir sorumsuzluk gösterdiğini’ söyledi.

Trump, yenilgiyi kabul etmeyip ikinci dönem görevde kalabilir mi?

SON HABERLER

Diyarbakır Barosu davası: Önceki yönetimden 11 avukat yargılanıyor

Diyarbakır Barosu’nun önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri dün 2017 ve 2018 yıllarında yıllarında yaptıkları üç açıklama nedeniyle hakim karşısına çıktı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk milletini aşağılama’ suçlamalarının yöneltildiği 11 avukatın beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...