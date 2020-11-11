Biden, Georgia’da seçimi 14 bin oy önde tamamlandı: Yeniden sayım 20 Kasım’a kadar sürebilir

ABD’de Georgia Eyalet Bakanı Brad Raffensperger, Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın seçimi 14 bin oyla önde tamamladığı eyalette oyların yeniden sayımının 20 Kasım’a kadar sürebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında, bunun ‘son sayım’ olacağını belirterek “Bu bir denetim, yeniden inceleme ve yeniden sayım. Her şeyi kapsayan bir süreç” diye konuştu.

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Bakan, Georgia’nın Kuzey Carolina ve Teksas gibi diğer eyaletlerle benzer seçim sürecinde olduğunu ancak bu eyaletlerde adaylar arasındaki farkın bu kadar yakın olmadığını ifade etti. Yeniden sayımın, 20 Kasım’a kadar sürebileceği açıklandı.

ABD’deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuca göre Biden 279, Trump ise 217 delege kazandı.

Ancak bazı eyaletlerde seçim sonucu netleşmedi ve Trump’ın itirazları devam ediyor. Georgia’da Biden 2 milyon 471 bin 906, Trump ise 2 milyon 457 bin 794 oy almıştı. Georgia’da 16 delege bulunuyor.