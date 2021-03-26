Biden, Erdoğan dahil 40 lideri sanal iklim zirvesine davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 40 lideri 22-23 Nisan’da sanal iklim zirvesine davet etti.

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasında, “Başkan Biden, 22-23 Nisan’da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesi’ne 40 lideri davet etti” dendi.

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Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden’ın göreve geldiği ilk gün, eski başkan Donald Trump’ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşması’na geri döndüğü anımsatıldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, ‘iklim değişikliğiyle daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği’ aktarıldı. “Glasgow’da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır” denildi.

Biden’ın davet ettiği 40 lider arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Britanya Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.