Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden, Demokrat Parti’nin resmen başkan adayı oldu

ABD’de Demokrat Parti’nin sanal ortamda düzenlenen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı oldu.

Fotoğraf: Reuters

3 Kasım’da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde dört günlük Demokrat Parti kurultayının son günü, Biden’ın resmen adaylığı kabul etmesiyle son buldu.

Reklam

Memleketi Delaware’de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center’dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi.

77 yaşındaki Biden, “Şu anki başkan ülkeye çok fazla öfke ve bölünme getirdi. Bu karanlık mevsimden ülkeyi çıkarmaya liderlik edeceğim” ifadelerini kullandı ve tevazu içinde Demokrat Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul ettiğini açıkladı.

Kamala Harris de salı günkü konuşmasıyla Demokratların başkan yardımcılığı adaylığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Reklam

Cumhuriyetçi Parti’nin de yine Covid-19 salgınından dolayı sanal ortamda düzenlediği kurultayın son gününde Trump’ın başkan adayı olarak 27 Ağustos’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD’de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü yapılacak.

SON HABERLER

Uzmanlar: Türkiye salgının göbeğinde, yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında 1300’ü aşarken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre Türkiye şu an ‘salgının göbeğinde’ yer alıyor. Uzmanlar, Anadolu’daki yoğun bakım yatak sayılarının ‘tahmin edilemeyecek kadar hızlı’ şekilde yetmez hale gelebileceğini söylüyor.

İklim örgütüne göre Türkiye kötü örnek; katkı payı kritik derecede yetersiz

2009’dan beri küresel iklimi takip eden bağımsız araştırma örgütü Climate Action Tracker (CAT), Türkiye’nin, Hedeflenen Ulusal Katkı Payı’nı (INDC) ‘kritik derecede yetersiz’ buldu. Diğer ülkelerin de Türkiye’nin izlediği politikayı izlemesi durumunda küresel sıcaklığın 4 derece artabileceği öngörüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...