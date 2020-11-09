Biden Beyaz Saray için hazırlık yapmaya başladı; Trump mitingler düzenleyecek

ABD’de Demokratların adayı Joe Biden, seçimlerde başkan olacak kadar oy almasının ardından corona virüsü ile mücadele dahil olmak üzere başkanlık döneminde atacağı ilk adımların hazırlığını yaparken, ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla mitingler düzenleyecek.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de geçen hafta salı günü yapılan seçimlerde oyların küçük bir bölümünün sayım işlemi devam etse de Biden, seçim araştırma ve yayın kuruluşların göre başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayacak kadar eyalette zafer kazanmış oldu.

Reklam

Ocak ayına kadar koltukta kalmaya devam edecek olan Trump ve Kongre’deki pek çok Cumhuriyetçi ise seçim sonuçlarını kabul ettiğini gösteren herhangi bir açıklama yapmadı.

Seçim ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, Trump’ın seçim sonuçlarına itirazına kamuoyu desteğini artırmak için bir dizi miting düzenleyeceğini söyledi. Trump ayrıca bazı eyaletlerde oyların yeniden sayımını isteyecek. Pek çok eyaletin seçim yetkilileri ise seçimlerde büyük ölçekli bir usulsüzlük gözlenmediğini ifade etti.

Başkan seçilmek için Seçiciler Kurulu’nda gereken 270 delegeden fazlasını almayı neredeyse garantileyen Biden cumartesi günü ulusal birlik çağrısında bulundu. Ekibi ise 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduğunda mücadele etmesi gereken salgın hastalık ve ekonomik sorunlar için hazırlık yapmaya başladı.

Reklam

Seçim ekibinin sözcüsü Kate Bedingfield, Biden’ın ‘corona’ salgını eylem heyeti üyelerini pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

Biden ayrıca göreve gelince ABD’li kurumların başına atayacağı yetkilileri de belirlemeye başladı.