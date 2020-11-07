Biden ‘300 delege yolundayız’ dedi, Trump ‘yasal süreci’ işaret etti

ABD’de Demokratların başkan adayı Joe Biden, başkan seçilebilmesi için 300 delegeye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Mevcut başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Biden’ın ‘aceleci olmaması’ konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA

ABD’liler, 46’ncı başkanı seçmek için 3 Kasım’da sandığa gitse de; toplam 71 delege bulunan Alaska, Arizona, Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pennsylvania eyaletlerinin sonuçları belli olmadı.

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Biden, şimdiye dek Seçiciler Kurulu için 253, Trump ise 214 delegeye ulaşabildi. 270 delegeye ulaşan, ABD’nin yeni başkanı olacak. Bunun için de eyalette birinci çıkarak tüm delegeleri alabilmek hayati önemde.

Harita: NYT

‘300’e doğru ilerliyoruz’

Posta yoluyla gönderilen oyların sayım tartışması sürerken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’le Delaware eyaletinde sonuçları değerlendirdi.

Demokratların adayı, ABD tarihinde 74 milyonla en fazla oyu aldığını, Arizona eyaletini son 24, Georgia’yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını ifade etti.

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Biden, “300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz” diyerek, sayılan oyların, seçimi kendisine kazandıracağını gösterdiğini kaydetti.

ABD başkanı adayı, “Demokrasi işliyor, oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump’dan ‘Daha bitmedi’ mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’daki paylaşımında, Biden’in ‘haksız yere’ başkanlık makamında hak iddia etmemesi gerektiğini belirterek “Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Yasal süreç daha yeni başlıyor” diye yazdı.