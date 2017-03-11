Aranjör Emrah Karaduman bıçaklı saldırıda yaralandı: Aleyna Tilki’ye platonik aşığım

Eskişehir’de bıçaklı saldırıda yaralanan aranjör Emrah Karaduman’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Saldırının faili olduğu şüphesiyle 33 yaşındaki bir kişi gözaltında.

29 yaşındaki aranjör, DJ Emrah Karaduman, bir eğlence merkezinde sahne almak için Eskişehir’e gitti.

Karaduman ve şoförü Volkan Karaca, İsmet İnönü Caddesi’nde saat 00.30’da gece kulübüne girerken bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırtından ve karnından bıçaklanan Karaduman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kolundan ve elinden yaralanan Karaca ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karaduman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘Aleyna’ya platonik aşığım’

Polis, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA ve DHA, şüpheli 33 yaşındaki Enis Duman’ın ilk ifadesinde “Aleyna Tilki’ye platonik aşığım. O yüzden bıçakladım” dediği belirtildi.

Duman, şoför Volkan Karaca’nın araya girmesi nedeniyle yaralanmış olabileceğini söyledi.

Aleyna Tilki hastaneye geldi

Şarkıcı Aleyna Tilki, birlikte çalıştığı Karaduman’ı hastanede ziyaret etti.

Arkadaşlar her şey yolunda. Haberlerdeki abartılara inanmayın. Emrah'ın sağlık durumu gayet yerinde. — Aleyna Tilki (@aleynatilki) March 11, 2017

Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Tilki, ameliyattan çıkan Karaduman’ın durumunun iyi olduğunu söyledi: “Arkadaşlar çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Allah’a şükürler olsun ki çok ucuz atlattık. Gayet iyiyiz. Kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Şu anda verebileceğim bilgi budur. Bir de adli bir olay olduğundan çok da fazla konuşmanın, irdelemenin uygun olmadığını düşünüyorum. Çok çok iyiyiz, hiçbir sorunu yok. İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı. Zaten şuuru, bilinci her şeyi açık. Çok iyi bir durumdayız, hiçbir şey yok.”