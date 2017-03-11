Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan aranjör Emrah Karaduman yoğun bakımda: Bir şüpheli gözaltında

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, “Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, Berkin’i birileri bizim elimizden aldı. O yüzden de 16 Haziran’dan bugüne yaşanan sürecin bir saniyesi bile aklımızdan çıkmıyor” diye konuştu.