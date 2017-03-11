Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan aranjör Emrah Karaduman yoğun bakımda: Bir şüpheli gözaltında

Aranjör Emrah Karaduman, Eskişehir’de uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişi gözaltında.
29 yaşındaki aranjör, DJ Emrah Karaduman, bir eğlence merkezinde sahne almak için Eskişehir’e gitti.
Karaduman ve şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca, İsmet İnönü Caddesi’nde saat 00.30’da kaldıkları otele girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından ve karnından bıçaklanan Karaduman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kolundan ve elinden yaralanan Karaca ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Emrah Karaduman’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Polis, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir şüpheliyi gözaltına alarak Çarşı polis merkezine götürdü.