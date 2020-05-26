Bıçaklanarak öldürülen Zeynep, saldırıdan iki hafta önce polise şikayette bulunmuş

Muğla’da milli boksör S. A. K. (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın (25) iki hafta önce polis merkezine giderek S. A. K.’den şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün şikayetini geri çekmeye zorlandığı ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar günü sabah 05:30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Şenpınar ile ayrıldığı erkek arkadaşı S. A. K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Milli boksör olduğu öğrenilen S. A. K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Z. Ş.’yi göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Bıçakla kendini de yaralayan S. A. K.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Arkadaşına attığı mesaj

Yürütülen soruşturma kapsamında Şenpınar’ın bir arkadaşına şu mesajı attığı belirlendi: “A. ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de.”

​S. A. K.’nin ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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Şikayetçi olmuş

Şenpınar’ın cinayetten iki hafta önce S. A. K.’den şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, S. A. K.’ya 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Şenpınar’ın bir arkadaşının öğretim üyesine şu mesajı attığı ortaya çıktı: “İki hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yaşamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten iki hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini ‘Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar’ diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık.”