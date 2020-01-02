Bibi’den yolsuzluk davasını seçim sonrasına öteleme taktiği: Dokunulmazlık istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başsavcılığının üç ayrı yolsuzluk suçlamalarıyla hakkında dava açmaya karar vermesi üzerine Meclis’e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Netanyahu’nun bu hamlesi, dava sürecini 2 Mart’ta yapılacak seçimlerin sonrasına erteleme taktiği olarak nitelendirildi.

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Görevini kötüye kullandığı iddialarını reddeden Netanyahu, yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve dokunulmazlık hakkı olduğunu ifade etti.

Dokunulmazlık başvurusu yapacağını kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına dört saat kala düzenlediği basın toplantısında açıklayan Netanyahu, “Demokrasilerde kimin yöneteceğini yalnızca halk seçer” dedi.

Dünya kamuoyunda ‘Bibi’ olarak da tanınan Netanyahu’nun dokunulmazlık alabilmesi için İsrail Parlamentosu Knesset’teki 120 milletvekilinin yarısından fazlasının desteğini alması gerekiyor. Dokunulmazlık başvurusu yapıldığı andan itibaren hakkındaki yasal süreçler de ertelenmiş oluyor.

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Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu’nun, iletişim bakanı olduğu dönemde hakkında olumlu haberler yapmaları için medya patronlarına yüzlerce milyon dolar değerinde hukuki ve mali ayrıcalıklar tanıdığı iddia ediliyor.

7 Eylül’deki erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca yeniden seçim kararı alınmıştı. Siyasi çıkmazın içindeki İsrail’de meclisin Netanyahu’nun yapacağı dokunulmazlık başvurusunu seçimden önce ele alması beklenmiyor.

Meclis, dokunulmazlık hakkı tanınması kararını verirse, Netanyahu milletvekili olarak kaldığı sürece hakim karşısına çıkmayacak.



