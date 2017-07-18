Bianet raporu: 136 gazeteci cezaevinde, 78’i OHAL’de tutuklandı

Bianet’in ‘2017 Nisan Mayıs Haziran Gözlem Raporu’na göre 136 gazeteci cezaevinde; 78’i OHAL’de tutuklandı.

Bianet’ten Erol Önderoğlu’nun hazırladığı rapora göre, 136 gazeteci temmuz ayına cezaevinde girerken, tutuklu gazetecilerin 78’i ‘Gülen Cemaati medyası’ndan, 30’u Kürt medyasındandı.

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Ayrıca, Cumhuriyet gazetesinin 11 yazar, yayın yetkilisi ve muhabiri ve Sözcü’nün internet sitesinin yayın yönetmeni Mediha Olgun ‘FETÖ’ye yardım ve propaganda’ suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Dokuz gazeteci de ‘yasadışı örgütlere üyelik’ (MLKP, DHKP-C, TKEP/L, Direniş Hareketi) veya ‘propaganda’ suçlamasıyla cezaevinde.

Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, ‘cumhurbaşkanına suikast’ iddiasıyla, gazeteciler Kazım Kızıl ve Ozan Kaplanoğlu da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı.

Rapora göre, cezaevindeki 136 gazeteciden 84’ü ya halen soruşturma geçiriyor ya da haklarında henüz iddianame düzenlendi. 19 gazeteci hükümlüyken, 23’ünün davası sürüyor.

2016’nın aynı dönemindeyse 32 gazeteci cezaevindeydi. Bunlardan yarısı hükümlü, beşi halen yargılanıyor, 11’i soruşturma geçiriyordu.

OHAL döneminde 78 tutuklama

Rapora göre Gülen Cemaati’ne yakın ulusal ve yerel medya organlarında çalışmış 78 gazeteci OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz’un ardından tutuklandı.

‘FETÖ yöneticiliği veya üyeliği’, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs-darbecilik’, ‘örgüte yardım’, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ şüphesiyle bu kişiler hakkında bu dönemde iddianameler açılmaya başladıysa da, çoğunluğu soruşturma aşamasında.

Avukatlarıyla haftada yalnızca bir saat görüşebiliyorlar

OHAL döneminde cezaevlerindeki tecriti bir tek CHP’li milletvekillerinin deldiği ve raporlar hazırladığı belirtilen rapora şöyle devam edildi: “Tutuklu gazetecilerin çoğunluğu, bir yıldır aileleriyle görüşmelerini, haftada bir kapalı görüş, iki ayda bir de açık görüş yoluyla yapabiliyorlar. Avukatlar ise, kimileri müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan, binlerce sayfalık dosyaları değerlendirmek durumunda oldukları müvekkilleriyle yalnızca haftada bir saat görüş yaparak yargılanmaya hazırlanabiliyorlar. Gardiyan ve kamera gözetiminde gerçekleşen bu görüşmeler sırasında herhangi bir belge değiş tokuşu da yasak.”