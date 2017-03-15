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BHH’nin Denizli’deki ‘Hayır’ standına ‘kaldırım taşlı’ saldırı: Üç kişi yaralı

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için Denizli’de ‘Hayır’ çalışması yürüten Birleşik Haziran Hareketi’nin (BHH) standında kaldırım taşlarıyla saldırı düzenlendi, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Üç gün önce açılan standa bugün kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi tarafından bir saldırı düzenlendi. BHH üyelerine kaldırım taşları fırlatan saldırganlar standı yıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda BHH üyesi Muzaffer Aksoy’un kolu kırılırken Uğur Kurnaz ve Fehmican Ceylan ise hafif yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken kaçan üç kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

‘Demokrasi dersi verenler buraya baksın’

BHH Denizli Yürütme Kurulu Üyesi Orhun Çoban, saldırıyla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi salıverilecekler. Yarın bir gün başka yerde yine saldıracaklar. Hollanda’ya diktatör diyenler, Nazi diyenler, demokrasi dersi verenler, dönüp kendi mahallelerine, sokaklarına, şehirlerine bir baksın. ‘Hayır’cılara yapılan bu saldırıları herkes görüyor.”

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