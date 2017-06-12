Bharara ‘uygunsuz’ bulmuş: Trump’ın telefonlarını açmayınca kovuldum

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan savcı Preet Bharara, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonlarını açmadığı için kovulduğunu söyledi.

ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf davasının da savcılığını yürüten Bharara, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyordu.

Ancak Bharara, Trump’ın başkan olmasının ardından kovulmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABC televizyonuna konuşan Bharara, görevden alınmadan önceki hafta Trump’ın kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak bunun alışıldık bir durum olmadığını söyledi.

Trump’ın telefonlarının yürütme ile yargı arasındaki olağan sınırı aştığını hissettiğini dile getiren Bharara, ABD başkanının kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından kovulduğunu söyledi.

‘Trump’la mesafeli ilişkimiz olmalıydı’

Trump’la 2016 sonunda tanıştığı Trump’ın kendisiyle bir şekilde ilişki kurmaya çalıştığını belirten Bharra, durumun uygunsuz olduğunu kaydederek, eski başkan Barack Obama’yla ilişkisini anlattı: “Obama’nın yedi buçuk yıl boyunca beni arama sayısı sıfırdır. Donald Trump’tan beklediğim telefon sayısı da sıfırdı çünkü bazı kişiler hakkındaki yasal süreçleri göz önünde bulundurursak, Trump ile mesafeli bir ilişkimiz olmalıydı.”